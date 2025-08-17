Украинский защитник Илья Забарный после перехода в ПСЖ быстро нашёл общий язык с российским вратарём Матвеем Сафоновым. Парижское издание Paris No Limit сообщило, что футболисты уже подружились в раздевалке и начали проводить время вместе вне поля.

Отмечается, что Забарный и Сафонов отправились бок о бок в самолёте на финал Суперкубка. Журналисты подчеркнули, что игроки сборной Украины и России выглядели как настоящие приятели, несмотря на все обстоятельства.

Таким образом, Забарный с первых дней в ПСЖ смог завоевать доверие партнёров и даже наладить контакт с Сафоновым, который ранее подвергался критике за своё происхождение и скандальные связи. Французские СМИ называют их дружбу "неожиданным, но показательным жестом единства внутри команды".

