Бывший футболист московского "Спартака" Евгений Ловчев выразил нелепое мнение о том, что возвращение россиян в международные турниры зависит исключительно от США. Представитель страны-агрессора при этом добавил, что после допуска к соревнованиям в мире начнется бум на игроков из РФ.

Об этом Ловчев заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года подчеркнул, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы ничего не решают в вопросе допуска россиян.

"Чемпионат мира же будет в Америке проходить, как бы там Трамп себя ни вел. Мне кажется, наше возвращение в футболе все равно будет зависеть от дружбы с США. Если все будет хорошо, никто не будет слушать ни ФИФА, ни УЕФА. А как только мы вернемся в эту футбольную семью, сразу у всех появится интерес к нашим молодым талантливым игрокам. Думаю, этого стоит ожидать уже в следующем году", – сказал Ловчев.

Отметим, что ранее УЕФА решил не следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску юношеских команд из России.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признали, что сборную РФ не пригласят на чемпионат мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика.

