'Завершать карьеру на полу': в России обвинили Усика в трусости

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Георгий Дрозд выразил нелепое мнение о том, что Александр Усик (24-0, 15 КО) опасается боя с Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО) из-за страха проиграть. Наш соотечественник якобы именно по этой причине не хочет драться с 20-летним британским проспектом.

Об этом Дрозд заявил в комментарии порталу mma.metaratings.ru. Бывший российский боксер отметил, что Усик, вероятно, согласится на поединок против более молодого и опасного оппонента лишь в том случае, если ему гарантируют выгодные финансовые условия.

"Представим, что ему предложили бы очень большие деньги за этот бой. Например, 100 миллионов долларов. Вопрос в том, что Итаума реально опасен, поэтому завершать потрясающую карьеру лежа на полу, наверное, не сильно хочется, а Мозес это может устроить. Почему отказывается? Я думаю, что он чувствует опасность. Возможно, пока не видит большой финансовой выгоды в этом поединке. Но то, что это был бы интересный поединок, это сто процентов", – сказал Дрозд.

Ранее сам Итаума выразил уверенность в том, что Усик боится с ним выходить на ринг, и освободит свои чемпионские пояса. А легендарный Леннокс Льюис вынес жесткий вердикт своему соотечественнику.

