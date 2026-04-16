Легендарный Леннокс Льюис вынес вердикт 'новому Усику'

Леннокс Льюис, которого многие считают лучшим британским тяжеловесом в истории, высказался о перспективах 21-летнего Мозеса Итаумы — одного из самых обсуждаемых молодых боксёров в дивизионе. По мнению легенды, молодому британцу не стоит торопиться с выходом на элитный уровень.

Льюис заявил, что если Итаума выйдет против действующего объединённого чемпиона мира Александра Усика в ближайшее время, это будет "слишком рано" — и победит украинец.

"Мозес — отличный молодой боец с характером, бьёт хорошо. Но момент для шага наверх ещё не пришёл. Времени у него достаточно, спешить некуда. Если бы я был на его месте, я бы подождал, пока Усик уйдёт из спорта, и тогда заявил: я правлю в тяжёлом весе. Идти против него сейчас — слишком рано", — сказал Льюис в интервью iFL TV.

После победы над Джерменом Франклином в прошлом месяце промоутер Фрэнк Уоррен анонсировал следующий бой Итаумы в июле, а возможный чемпионский бой — в конце года. Впрочем, по имеющимся данным, в качестве ближайшей цели рассматривается не Усик, а обладатель титула WBA Regular Мурат Гассиев.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе прошлого года Итаума уничтожил опытного соотечественника Диллиана Уайта (31–4, 21 КО) и защитил титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также выиграл вакантный титул Британского Содружества в супертяжелом весе. Бой в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился спустя 2 минуты после начала.

После поединка Тайсон Фьюри у себя в Instagram откровенно высказался про соотечественника: "Вот он – будущее бокса. Говорю это уже годами", – написал Цыганский король. Фьюри и ранее называл Итауму боксером, который способен заменить нынешних звезд, включая Усика.

Отметим, что британский экс-чемпион мира Тони Белью считает своего соотечественником Мозеса Итауму (12-0, 10 KO) наследником нашего непобедимого Александра Усика.

