'Динамо' в матче с 3 голами за 7 минут снова не выиграло в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" провело очередной невыразительный матч в 2025 году. В рамках 21-го тура розыгрыша Премьер-лиги подопечные Александра Шовковского в номинально выездной встрече сыграли вничью с луганской "Зарей" – 2:2.

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Поединок начался в совершенно фантастическом темпе. Уже на 2-й минуте форвард луганчан Филипп Будковский воспользовался отличным пасом партнера на линию штрафной площади киевлян и точно поразил угол ворот "бело-синих".

Буквально в следующей же атаке динамовцы вывели на ударную позицию своего нападающего Владислава Ваната. Тому не составило труда пробить мимо голкипера соперников.

Еще через три минуты "Заря" вновь повела в счете. На этот раз подопечным тренера Младена Бартуловича помог угловой. После его подачи новичок команды Андресон Джонсон пробил точно под перекладину практически в упор.

После этого на поле началось натуральная заруба, из-за чего судья встречи показал пять желтых карточек.

Во втором тайме "Динамо" взвинтило скорость, что сразу же привело к проблемам "Зари" в обороне. На 71-й минуте это принесло свои плоды: молодой форвард киевлян Матвей Пономаренко воспользовался навесом вингера Владислава Кабаева и ошибкой голкипера луганчан на выходе.

Финальный штурм "бело-синих" результата не принес и команда Шовковского во второй раз за две недели потеряло очки в чемпионской гонке.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча с "Зарей" киевское "Динамо" усилилось 29-летним защитником Валерием Лучкевичем. Футболист перешел в команду в статусе свободного агента и подписал контракт до конца сезона 2024/25.

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