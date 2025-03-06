Официально. 'Динамо' подписало 'золотого таланта Украины'

Киевское "Динамо" усилилось 29-летним защитником Валерием Лучкевичем. Футболист перешёл в команду в статусе свободного агента и подписал контракт до конца сезона 2024/25.

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Лучкевич – воспитанник запорожского "Металлурга", но на взрослом уровне заиграл в "Днепре", где дебютировал в украинской Премьер-лиге в 2014 году. В этом же году Валерий получил награду "Золотой талант Украины", что подтвердило его статус одного из самых ярких молодых игроков страны. Его скорость, работоспособность и универсальность на поле привлекли внимание европейских клубов, и в 2017 году он перешёл в бельгийский "Стандард".

Однако закрепиться в основе не удалось, и вскоре он вернулся в Украину, где продолжил выступать в местных клубах, среди которых "Александрия", "Днепр-1" и "Колос".

За свою карьеру он провёл 148 матчей в УПЛ, забил 12 голов, а также играл за юношескую и молодёжную сборные Украины.

В интервью после подписания контракта Лучкевич признался, что долго не раздумывал над предложением "Динамо": "Как только агент сказал, что мной интересуется "Динамо", я сразу ответил "да". Всё решилось очень быстро". Игрок также отметил, что, несмотря на некоторый перерыв в игровой практике, он готов набрать форму и бороться за место в составе.

Футболист подчеркнул, что всегда следил за киевским клубом и с детства знал: "Динамо" – это команда, которая должна бороться только за чемпионство. Его цель – доказать тренерскому штабу, что он способен помочь команде в борьбе за титул.

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