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"Западу нечего придумать": чемпионка ОИ назвала Россию "самой прогрессивной страной в мире"

Александр Чеканов
Спортивные новости
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'Западу нечего придумать': чемпионка ОИ назвала Россию 'самой прогрессивной страной в мире'

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выдала феерическую по своей абсурдности мысль о том, что Россия является передовой страной в борьбе с допингом. Более того, депутатка Государственной думы назвала Олимпиаду-2014 в Сочи, где РФ использовала государственную систему применения спортсменами запрещенных веществ, образцовой.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также обвинила западные страны и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы несправедливо обвиняют Россию в проблемах с борьбой против допинга.

"Западу нечего придумать": чемпионка ОИ назвала Россию "самой прогрессивной страной в мире"
"Западу нечего придумать": чемпионка ОИ назвала Россию "самой прогрессивной страной в мире"

"Еще на этапе Олимпийских игр в Сочи Россия была самой прогрессивной страной в мире в плане антидопинговой работы. Так есть и сейчас. В нашей стране наказание за допинг более серьезное, чем в каких-либо странах, вплоть до уголовной ответственности. В России она более демократична, чем, например, в Китае. У нас государство не контролирует деятельность РУСАДА, это совершенно независимый орган. Просто сейчас Западу нечего придумать, чтобы обосновывать отстранение российских спортсменов", – сказала Журова.

"Западу нечего придумать": чемпионка ОИ назвала Россию "самой прогрессивной страной в мире"

Напомним, что после Олимпийских игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, работу которой, в частности, обеспечивала ФСБ. Ее признавал даже диктатор Владимир Путин. По итогам расследования, РФ лишили 11 медалей.

"Западу нечего придумать": чемпионка ОИ назвала Россию "самой прогрессивной страной в мире"

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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