Олимпийская чемпионка Светлана Журова выдала феерическую по своей абсурдности мысль о том, что Россия является передовой страной в борьбе с допингом. Более того, депутатка Государственной думы назвала Олимпиаду-2014 в Сочи, где РФ использовала государственную систему применения спортсменами запрещенных веществ, образцовой.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также обвинила западные страны и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы несправедливо обвиняют Россию в проблемах с борьбой против допинга.

"Еще на этапе Олимпийских игр в Сочи Россия была самой прогрессивной страной в мире в плане антидопинговой работы. Так есть и сейчас. В нашей стране наказание за допинг более серьезное, чем в каких-либо странах, вплоть до уголовной ответственности. В России она более демократична, чем, например, в Китае. У нас государство не контролирует деятельность РУСАДА, это совершенно независимый орган. Просто сейчас Западу нечего придумать, чтобы обосновывать отстранение российских спортсменов", – сказала Журова.

Напомним, что после Олимпийских игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, работу которой, в частности, обеспечивала ФСБ. Ее признавал даже диктатор Владимир Путин. По итогам расследования, РФ лишили 11 медалей.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Международный олимпийский комитет (МОК) официально лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

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