МОК официально отобрал золотые медали Олимпиады у российских фигуристов и отдал их соперникам

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022 в командном турнире. Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел итоги командного турнира ОИ-2022 в Пекине, присудив сборной России "бронзу" вместо "золота" – из-за дисквалификации Камилы Валиевой за допинг.

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Олимпийский комитет России (ОКР), Федерация фигурного катания России (ФФКР), а также сами участники турнира (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Виктория Синицина, Никита Кацалапов) обжаловали это решение, но апелляция была отклонена.

Арбитры пришли к выводу, что результаты Валиевой "были аннулированы корректно".

Теперь золотые медали достанутся сборной США, а "серебро" получит Япония.

На данный момент CAS также рассматривает апелляцию от сборной Канады, которая заняла в команднике четвертое место и требует лишить россиян бронзы. Сроки решения по этому вопросу пока не называются.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований.

Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

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