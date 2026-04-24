'Замена' Италии на ЧМ-2026: у Мелони жестко ответили администрации Трампа

Правительство Джорджи Мелони отвергло любые предложения по допуску сборной Италии к чемпионату мира по футболу 2026 года. В Риме отметили, что инициатива администрации президента США Дональда Трампа по замене команды Ирана на "скуадру адзурру" не выдерживает никакой критики.

Об этом заявил министр спорта Италии Андреа Абоди в интервью Sky News. Чиновник подчеркнул, что сборная Италии не смогла квалифицироваться на мундиаль, проиграв в финале плей-офф Боснии и Герцеговине, поэтому допуск к первенству будет выглядеть неспортивно.

"Возможная повторная квалификация Италии на чемпионат мира 2026 года, которую, как сообщается, предложил Международной федерации футбола (ФИФА) посланник президента США Дональда Трампа Паоло Дзамполли, во-первых, невозможна, а во-вторых, нецелесообразна. Я не знаю даже, что из этого важнее. Квалификация на турнир проходит на поле", – сказал Абоди.

Накануне президент ФИФА Джанни Инфантино категорически отверг возможность допуска итальянской сборной к чемпионату мира-2026 вместо иранцев. Добавим, что Иран ранее грозил бойкотом турнира из-за операции США и Израиля против страны.

Отметим, что в администрации Трампа намеревались использовать допуск "скуадры адзурры" на мундиаль в США, Мексике и Канаде для того, чтобы примириться с Мелони после того, как политики публично поскандалили из-за нападок американского лидера на Папу Римского Льва XIV, который раскритиковал Вашингтон за войну в Иране.

