После Орбана. Кто теперь будет главным другом Путина в Европе, чтобы вредить ЕС и Украине

Лидер партии "Тиса", которая победила на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр займет должность премьер-министра 9 мая. Однако уже 22 апреля, Венгрия сняла свое вето по кредиту 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против России. Вопросы оставались заблокированными в течение месяцев из-за позиции Венгрии и Словакии. После ухода Виктора Орбана с политической сцены ЕС в Брюсселе возникает соблазн выдохнуть: мол, главный "дестабилизатор" исчез, следовательно, механизм принятия решений разблокируется. Но эта логика слишком упрощена. Проблема Орбана никогда не была только в одной персоне. Она в тренде.

Вопрос сегодня звучит иначе: остались ли у Владимира Путина союзники внутри Европейского Союза – и если да, то в какой форме? Ответ не такой прямой, как это было с Орбаном. В ЕС все меньше политиков, готовых открыто ассоциировать себя с Кремлем. Но зато растет количество тех, кто действует тоньше: не защищает Россию, а ставит под сомнение политику поддержки Украины, что в результате почти тождественно.

На первый план выходят фигуры вроде Роберта Фицо, Андрея Бабиша и Румена Радева. Они разные по статусу, стилю и мотивации, но их объединяет ключевое: нежелание поддерживать нынешний уровень вовлеченности ЕС в войну и послевоенную интеграцию Украины. Это уже не "орбановский фронт" прямого блокирования. Это значительно более сложная конструкция – сеть торможения. Можно конечно скептически относиться к влиянию Словакии, Чехии и Болгарии в ЕС, но каждая из них имеет голос, который может заблокировать любое решение союза.

В этом новом контексте главный риск для Украины – не громкие вето, а тихая эрозия решений. Переговорный процесс по вступлению в ЕС может формально продолжаться, но наполняться дополнительными условиями, затягиваться техническими замечаниями, упираться в "неготовность" или "усталость Европы". Военная и финансовая помощь также не обязательно будет остановлена, но станет менее предсказуемой, более политизированной и зависимой от внутренних циклов в государствах-членах.

Итак, после Орбана ЕС не получает "чистое поле". Он получает другую реальность: без одного сильного блокировщика, но с несколькими игроками, которые вместе могут делать то же – только менее заметно. И ключевой вопрос уже не в том, есть ли у Путина союзники. А в том, достаточно ли у ЕС политической воли, чтобы не позволить этим союзникам работать синхронно.

Фицо: первый на роль антагониста ЕС

Если раньше эту роль почти монопольно выполнял Виктор Орбан, то после поражения на выборах венгра, именно словацкий премьер выходит на первый план как главный потенциальный тактический игрок, способный тормозить решения Брюсселя изнутри.

Фицо долгое время действовал в тандеме с Орбаном, поддерживая вето на санкции против России и продвигая идею ограничения финансовой помощи Украине. Теперь он фактически остается единственным системным партнером Кремля в ЕС. В то же время его модель поведения отличается: меньше громких деклараций, больше тактического маневра. Яркий пример: открытие нефтепровода "Дружба" и разблокирование кредита ЕС на €90 млрд – это не смена курса, а торг. Он балансирует между Брюсселем и Москвой, выторговывая политические и экономические дивиденды. Это типичный евроскептицизм нового образца. Фицо не призывает к выходу из ЕС, но системно подтачивает его единство. Его основная риторика: Брюссель не должен вмешиваться во внутреннюю политику государств. Такая позиция выглядит как защита национальных интересов, но фактически создает дополнительные линии разлома внутри Союза.

Отдельное измерение – его отношение к России. Фицо не демонстрирует открытой пророссийской идеологии, однако последовательно продвигает нарративы, которые совпадают с интересами Москвы. Речь идет о тезисах вроде "санкции вредят Европе больше, чем России". Он также выступает против поставок оружия и финансирования Украине. В то же время он избегает прямой критики Кремля, смещая акценты на действия Запада и НАТО как причину эскалации. Суть его риторики проста, хотя и подается в более мягкой форме: не "мы поддерживаем Россию", а "мы должны прекратить поддержку Украины". Результат при этом не отличается.

Фицо не ведет открыто враждебной риторики против Украины, но его подход можно описать: минимизировать поддержку, избегать эскалации, продвигать идею "мира любой ценой". В практическом измерении это означает блокирование или затягивание решений о помощи Украине и подрыв общей позиции ЕС. Формально Фицо не выступает и против евроинтеграции Украины. Но на практике продвигает другую логику: "да, но не сейчас и не быстро". Аргументация строится вокруг якобы неготовности Украины, экономических рисков для Евросоюза и критики "политически мотивированного ускорения". В результате реальная политика сводится к затягиванию процесса. Его публичные заявления лишь усиливают этот эффект. Он неоднократно повторял, что помощь Европы для Украины – "только продолжает войну". После возвращения к власти Фицо обещал прекратить военную помощь Украине и частично реализует эту позицию.

В последнее время Фицо делает еще один шаг вперед – от тактического торможения к символической политике. Речь идет, в частности, о намерениях принять участие в мероприятиях в Москве 9 мая. В контексте войны это уже не просто дипломатический протокол, а четкий политический сигнал. В ЕС такие жесты воспринимаются как легитимизация российского нарратива. Этот шаг имеет сразу несколько адресатов. Для внутренней аудитории – это демонстрация дистанцирования от конфронтации с Россией. Для Москвы – сигнал о наличии союзников внутри ЕС. Для Брюсселя – предупреждение, что Фицо готов выходить за пределы простой критики и переходить к открытым демаршам.

В итоге Фицо вряд ли станет "вторым Орбаном", но остается все тем же менее предсказуемым игроком. Его опасность заключается именно в этом сочетании: отсутствие жесткой идеологии позволяет ему маневрировать, но стратегически он движется в направлении, которое подрывает единство ЕС и играет в пользу России – как на уровне решений, так и на уровне политических сигналов.

Андрей Бабиш: популист с калькулятором

Его главный инструмент – точное чувство настроений избирателей и готовность быстро под них подстраиваться. Формально Бабиш не выступает против европейской перспективы Украины. Он говорит о необходимости выполнения всех критериев и подчеркивает, что расширение ЕС не должно вредить экономике самого Союза. Но на практике эта позиция оставляет большое пространство для маневра. Украинский вопрос он регулярно использует во внутренней политике – особенно когда речь идет о расходах, социальной политике или "усталости общества" от войны.

В своих заявлениях Бабиш неоднократно критиковал объемы помощи Украине и подчеркивал, что Чехия "не должна втягиваться в войну". В то же время он не переходит к резким шагам: ключевые инициативы поддержки, в частности в сфере поставок боеприпасов, не были свернуты, но и работают они уже не так эффективно. Так, по данным Кильского института мировой экономики, страны ЕС существенно сократили финансирование чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Проекту не хватает миллиардов евро, в бюджете есть деньги лишь на чуть меньше половины поставок, говорят эксперты. Причин сокращения финансирования несколько: экономические, последствия войны на Ближнем Востоке и... нежелание инвестировать через Чехию, которая сама не делает вклад в собственную инициативу.

Риторика Бабиша в отношении России также показательна. Формально он признает агрессию, но избегает жестких формулировок, смещая акцент с ответственности Москвы на экономические последствия войны для Европы. Это позволяет ему балансировать между различными группами избирателей.

В итоге Бабиш – это политик-барометр. Он не является пророссийским в прямом смысле, но способен быстро "охлаждать" поддержку Украины, если это дает электоральные дивиденды. Его главный риск в беспринципной гибкости и желании заработать или деньги, или поддержку избирателей: при благоприятных условиях он может стать ситуативным союзником решений, которые замедляют или размывают поддержку Украины.

Румен Радев: генератор пророссийской риторики

Новоиспеченный победитель последних выборов в парламент Болгарии – довольно последовательный носитель пророссийских месседжей в Европейском Союзе. Его позиция в отношении Украины значительно жестче в риторике, чем у многих других европейских политиков, возглавляющих государство ЕС. Формально Радев не отрицает право Украины на вступление в ЕС. Однако фактически он постоянно подчеркивает "преждевременность" таких разговоров, акцентирует на внутренних проблемах Украины и продвигает тезис о необходимости сначала "стабилизировать ситуацию". Это создает информационную почву для откладывания интеграции.

Его заявления о войне почти дословно повторяют ключевые российские нарративы. Радев выступает против предоставления оружия Украине, утверждая, что это "затягивает войну", говорит о невозможности победы над Россией военным путем и постоянно подчеркивает необходимость переговоров. При этом он избегает прямого осуждения Владимира Путина за агрессию.

Несмотря на это, его реальное влияние ограничено. Болгария в значительной степени зависит от решений ЕС, поэтому Радев не имеет достаточных инструментов для системного блокирования. Его роль скорее информационная: он формирует фон и усиливает сомнения относительно целесообразности противодействия России и дальнейшей поддержки Украины. Таким образом, Радев – это не столько игрок, сколько ретранслятор. Его риторика токсична для европейского единства, но политический вес остается относительно ограниченным.

Кремлю будет трудно найти "нового Орбана"

Есть большие надежды, что из-за устранения Орбана, антироссийский фронт в Европе может выглядеть менее монолитным. Ведь именно Орбан часто брал на себя роль главного оппонента, фактически концентрируя на себе центр противодействия Украине и ЕС по указаниям из Кремля. Кроме того, он фактически на себе концентрировал всю критику по этому поводу. В определенном смысле это даже было удобно для некоторых стран. Например, Греция не очень хотела санкций против российских танкеров (из-за собственных экономических интересов), но вопрос "зависал" именно из-за блокирования Орбана – и до открытых позиций других государств не доходило. Теперь ситуация станет более честной и прозрачной: позиции стран будут проявляться более открыто. Что касается Венгрии уже Мадьяра, то есть положительные сигналы: происходят контакты между представителями Украины и будущим руководством МИД Венгрии еще до формального формирования правительства. Это свидетельствует о готовности к диалогу – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".

Для Украины ключевой вопрос, чтобы не блокировались: помощь, санкции против России, евроинтеграционный процесс. Гипотетически, такие лидеры стран ЕС, как Фицо, Бабиш или Радев, могут это сделать, но практически, без Орбана это стало делать труднее в разы по многим причинам.

Что касается Фицо, то по мнению эксперта – это политик, который прежде всего ориентируется на экономическую выгоду.

"Если вспомнить 2015 год, именно Словакия под его руководством стала ключевым партнером Украины в отказе от российского газа. Несмотря на давление России, этот шаг был сделан при поддержке ЕС. То есть его нельзя однозначно назвать пророссийским – он скорее прагматик, который может действовать ситуативно. В то же время в Словакии, как и в Чехии, важную роль играют коалиции. В них часто есть партнеры с евроскептическими или даже пророссийскими взглядами. Поэтому лидеры вынуждены балансировать. Частично демонстративные жесты Фицо (например контакты с Россией) или чешского премьера Бабиша могут быть сигналами именно для внутренней аудитории и партнеров по коалиции", – подчеркивает Леонов.

Сможет ли Россия "создать нового Орбана"? Александр Леонов считает, что это маловероятно. Орбан имел уникальную позицию — сильную внутреннюю власть и монобольшинство, что позволяло ему системно блокировать решения (в частности, даже вступление Швеции в НАТО без четких объяснений). Ни Фицо, ни Бабиш не имеют таких сильных позиций внутри своих коалиций. Относительно Болгарии: ситуация интересная. Несмотря на ожидания нестабильности, новое правительство получило монобольшинство из-за низкой явки и общего разочарования избирателей. Поэтому Радев может проводить довольно таки самостоятельную политику. И все же есть два положительных момента: откровенно пророссийские силы потеряли позиции, а основная оппозиция нового парламента является проевропейской.

"Хотя Радев ранее демонстрировал пророссийскую риторику и блокировал военную помощь Украине, на посту премьера он будет вынужден сосредоточиться на экономике. А без поддержки ЕС это сделать невозможно. К тому же Болгария имеет экономический интерес в военном производстве для Украины — это для страны прибыльный сектор. Отказ от него выглядел бы нелогичным. В общем, наиболее вероятный сценарий для таких стран как Словакия, Чехия или Болгария – новая формула: "Мы не помогаем Украине напрямую, но и не блокируем помощь ЕС." Это компромисс, который может устраивать всех на данном этапе. Хотя, конечно, Кремль будет делать все, чтобы как можно больше радикализировать этих политиков, вкладывая в этот процесс колоссальные ресурсы. Поэтому ситуация хоть и стала менее угрожающей из-за поражения Орбана, но все же остается не простой", – отмечает Александр Леонов.