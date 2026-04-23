ФИФА приняла решение по 'замене' Италии на чемпионате мира по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) исключила возможность участия сборной Италии в чемпионате мира 2026 года вместо Ирана. Поводом для обсуждения стало предложение американского дипломата на фоне напряженной ситуации вокруг иранской команды.

В ФИФА заявили, что не рассматривают вариант замены Ирана, несмотря на инициативу специального посланника США Паоло Замполли. По его словам, он предложил Дональду Трампу и Джанни Инфантино допустить Италию к турниру: "Я подтвердил, что предложил Трампу и Инфантино заменить Иран на Италию на чемпионате мира. Я родом из Италии, и было бы мечтой увидеть "Скуадру адзурру" на турнире в США".

Организация официально не комментировала эту инициативу, однако напомнила позицию главы ФИФА, озвученную ранее. Инфантино заявил: "Сборная Ирана точно приедет", добавив, что команда квалифицировалась по спортивному принципу и должна выступить на турнире.

Дополнительную реакцию выразило посольство Ирана, назвав предложение "моральным банкротством" США. В заявлении подчеркивается: "Италия добилась величия на футбольном поле, а не благодаря политическим привилегиям".

Италия не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, уступив Боснии и Герцеговине в стыковом матче, и пропустит третий турнир подряд. При этом по рейтингу ФИФА команда остается самой высоко расположенной среди неучастников.

Согласно регламенту ФИФА, организация имеет право заменить участника турнира в случае его снятия или отстранения, однако окончательное решение остается за руководящим органом. Турнир пройдет с 11 июня в США, Канаде и Мексике, а сборная Ирана должна сыграть матчи группового этапа в Лос-Анджелесе и Сиэтле.

