Захарова прокомментировала отказ от гражданства известного украинского гимнаста и побег тренера в Беларусь

Вице-президент Федерации спортивной гимнастики Украины Стелла Захарова отреагировала на решение одного из лидеров сборной Радомира Стельмаха сменить спортивное гражданство и отъезд старшего тренера мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслава Лаврухина в Беларусь. Также она объяснила причины оттока специалистов и ситуацию внутри национальной команды.

Стелла Георгиевна в интервью "Футбол24" сообщила, что в федерации предпринимали попытки сохранить Радомира. Велись переговоры с семьей и прорабатывались варианты финансирования подготовки, включая оплату работы тренера за рубежом.

"После ОИ-2024 нас благодарили, что смогли подготовить сильного гимнаста. И я, и Ирина Ивановна Дерюгина, делали все, чтобы Стельмаха удержать. Готовы были финансировать, договорились с Министерством и о тренере, чтобы он с ним работал в Германии. За год разговаривали с ним раз тридцать. Все оказалось бесполезно: семья приняла решение получить немецкое гражданство. Об этом они мне сообщили недавно" – добавила Захарова.

Она уточнила, что после получения нового гражданства спортсмен обязан провести 12 месяцев без выступлений на международном уровне, после чего сможет представлять другую страну.

Рассказывая о Лаврухине, Захарова призналась, что специалист перестал выходить на связь перед Новым годом, а позже сообщил о своем решении.

Вице-президент ФГУ заявила, что была "в шоке" от такого поступка и отметила, что не ожидала подобного поведения. Она добавила, что для тренера ранее были созданы условия для работы в сборной, однако его отъезд оказался "за пределами понимания".

По ее словам, основной причиной оттока спортсменов и тренеров являются финансовые условия и разница в возможностях. Захарова пояснила, что за рубежом специалистам предлагают значительно более высокие зарплаты и лучшие условия для подготовки.

Она подчеркнула, что у федерации отсутствуют эффективные механизмы для предотвращения смены гражданства, а выбор страны остается личным решением спортсмена. В таких условиях, как отметила Захарова, федерация может лишь подавать запрос на так называемый "открытый" год перед сменой спортивной принадлежности.

Кроме того, она указала на внутренние проблемы, включая конфликты и нестабильность, которые также влияют на ситуацию в украинской гимнастике. По ее словам, спортсмены и тренеры выбирают страны, где есть возможность работать в более спокойной обстановке и развиваться профессионально.

Как сообщал OBOZ.UA, участник Олимпиады-2024 Радомир Стельмах получил гражданство Германии и сможет выступать за новую страну через год после смены спортивной принадлежности. Гимнаст покинул Украину в 2022 году вместе с семьей и тренировался за границей, при этом входил в состав национальной сборной.

