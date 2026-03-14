Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике отказался работать с украинцами и покинул страну, уехав в Беларусь

Старший тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин покинул страну и переехал в Беларусь. Об этом в интервью "Чемпиону" рассказала вице-президент Украинской федерации гимнастики Стелла Захарова, отметив, что специалист сделал это без предупреждения федерации.

По словам функционерки, федерация поддерживала Лаврухина и пыталась сохранить его на должности главного наставника национальной команды. Однако тренер, которому более 60 лет, воспользовался правом выезда за границу и вскоре оказался в Беларуси.

Захарова призналась, что Лаврухин не сообщал о своих планах. По ее словам, он "просто пропал", не отвечал на звонки и сообщения представителей федерации, а затем стало известно о его нахождении в другой стране.

Она подчеркнула, что считает такое решение неприемлемым. По словам вице-президентки федерации, Лаврухин уехал в "страну-агрессорку", и она осуждает этот шаг, добавив, что, по ее мнению, "дорога в Украину ему должна быть закрыта пожизненно".

Также Захарова отметила, что украинские спортивные структуры не имеют юридических механизмов, позволяющих удерживать тренеров в стране. Она пояснила, что специалисты получают около 20 тысяч гривен, тогда как за границей им могут предложить значительно больше. По ее словам, если тренеру предлагают около 5 тысяч евро, то федерации трудно конкурировать с такими условиями.

Функционерка добавила, что проблема кадров в украинской гимнастике может усугубиться. Она подчеркнула, что при нынешнем уровне финансирования "мы теряем тренерский потенциал" и предупредила, что в будущем может возникнуть ситуация, когда "просто некому будет работать".

Вячеслав Лаврухин родился 15 июня 1963 года в городе Корсаков Сахалинской области. Окончил Николаевский педагогический институт в 1990 году.

С 1981 по 1993 год работал тренером-преподавателем ДЮСШ №3 по спортивной и художественной гимнастике. В 1993–2014 годах трудился во Высшем училище олимпийского резерва в Донецке, а с 2014 года работал в Государственной школе высшего спортивного мастерства в Киеве.

В 2011 году получил звание заслуженного тренера Украины. Среди его воспитанников — призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Игорь Радивилов.

