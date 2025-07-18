'Забыла, что такое братство': чемпион ОИ из РФ возмутился поведением Харлан

Бывший министр спорта России Павел Колобков возмутился поступком украинки Ольги Харлан, которая опубликовала открытое письмо за подписью нескольких сотен действующих и бывших спортсменов с требованием отстранить фехтовальщиков из РФ от международных турниров. Олимпийский чемпион потребовал от нашей соотечественницы не участвовать в "политических акциях".

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Об этом Колобков заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина в циничной форме упрекнул Харлан в том, что она раньше нормально общалась с россиянами, а после начала полномасштабной войны РФ против Украины "забыла, что такое братство".

"Мне жаль Харлан, я помню ее совершенно другой девочкой. Она дружила с российскими фехтовальщиками, против которых теперь пишет письма, много раз приезжала в Россию. Вообще фехтование – это братство спортсменов. Самое обидное, что Харлан забыла, что такое братство, что такое спорт, и даже сама этого не понимает. Многие спортсмены очень плохо разбираются в политике и, к сожалению, очень мало что читают. Жаль, что подобное происходит в фехтовании", – лицемерно сказал Колобков.

Отметим, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила к ЧМ-2025 действующих офицеров российской армии и доверенное лицо диктатора Владимира Путина (Софью Великую и Яну Егорян – ред.). Харлан жестко раскритиковала FIE, а также до этого отказалась выступать на мундиале.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина резко раскритиковала FIE за допуск российских спортсменов на условиях, которые прямо противоречат требованиям Международного олимпийского комитета (МОК).

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