Официально. Харлан не взяли в сборную Украины на чемпионат мира

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан не вошла в состав сборной Украины на чемпионат мира по фехтованию, который пройдёт с 22 по 30 июля в Тбилиси. Фамилия 34-летней олимпийской чемпионки отсутствует в официальном списке участников, опубликованным Федерацией фехтования Украины.

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Сборную в женской сабле представят Алина Комащук, Юлия Бакастова, Александра Бондарь и Дарья Гонцова — ни одной из них ранее не удавалось достичь таких успехов, какие за годы карьеры продемонстрировала Харлан.

Сама Ольга, комментируя свой отказ выступать на ЧМ, призналась, что только-только возобновила тренировки, а полный цикл подготовки к будущим соревнованиям у нее займет не менее трех месяцев.

Напомним, в 2023 году Харлан отказалась подавать руку россиянке на фоне полномасштабной войны, за что была дисквалифицирована и оказалась в центре громкого международного скандала. Между тем сборная Украины будет бороться за медали в Тбилиси в полном составе — в каждой из шести дисциплин заявлены по четыре спортсмена.

Всего на чемпионате мира 2025 разыграют 12 комплектов наград — в индивидуальных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

Ранее украинская спортсменка пропустила чемпионат Европы по фехтованию, который в этом году проходил в Генуе (Италия) с 14 по 19 июня.

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