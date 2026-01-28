УкраїнськаУКР
Забарный ждет: лучшая команда Лиги Европы готовит сенсационный трансфер футболиста сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,8 т.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук неожиданно может стать игроком многократного чемпиона Франции "Лиона". "Ткачи", как называют эту команду, ведут активные переговоры о трансфере нашего соотечественника с греческим "Олимпиакосом".

Более того, оба клуба форсируют переговоры, чтобы завершить их к вечеру 28 января, когда греки сыграют решающий матч Лиги чемпионов с нидерландским "Аяксом", в котором постараются удержать место в 1/16 финала турнира, информирует на своей странице в социальной сети Х, ранее известно как Twitter, журналист Саша Тавольери.

Стороны рассматривают вариант аренды с обязательным правом выкупа. В услугах 30-летнего Яремчука заинтересован лично португальский наставник "Лиона" Паулу Фонсека, который хорошо известен в Украине по работе с донецким "Шахтером".

Паулу Фонсека

Возможный новый клуб Романа возглавляет турнирную таблицу основного этапа Лиги Европы, обеспечив себе место в 1/8 финала турнира. В случае переезда во Францию украинец будет соперничать со своим партнером по национальной сборной Ильей Забарным, который выступает за "Пари Сен-Жермен".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне лондонский "Арсенал" разорвал контракт с универсалом сборной Украины Александром Зинченко.

