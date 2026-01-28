Забарный ждет: лучшая команда Лиги Европы готовит сенсационный трансфер футболиста сборной Украины
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук неожиданно может стать игроком многократного чемпиона Франции "Лиона". "Ткачи", как называют эту команду, ведут активные переговоры о трансфере нашего соотечественника с греческим "Олимпиакосом".
Более того, оба клуба форсируют переговоры, чтобы завершить их к вечеру 28 января, когда греки сыграют решающий матч Лиги чемпионов с нидерландским "Аяксом", в котором постараются удержать место в 1/16 финала турнира, информирует на своей странице в социальной сети Х, ранее известно как Twitter, журналист Саша Тавольери.
Стороны рассматривают вариант аренды с обязательным правом выкупа. В услугах 30-летнего Яремчука заинтересован лично португальский наставник "Лиона" Паулу Фонсека, который хорошо известен в Украине по работе с донецким "Шахтером".
Возможный новый клуб Романа возглавляет турнирную таблицу основного этапа Лиги Европы, обеспечив себе место в 1/8 финала турнира. В случае переезда во Францию украинец будет соперничать со своим партнером по национальной сборной Ильей Забарным, который выступает за "Пари Сен-Жермен".
Как сообщал OBOZ.UA, накануне лондонский "Арсенал" разорвал контракт с универсалом сборной Украины Александром Зинченко.
