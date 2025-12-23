Польша не пустила россиян на свой чемпионат Европы: призер Олимпиады рассказал об отношении в мире к пловцам РФ и стоит ли Украине соревноваться с агрессором

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию Михаил Романчук рассказал, что немногие в Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) понимают ситуацию, в которой оказалась Украина, поэтому рекомендуют допускать к соревнованиям представителей стран-агрессоров. Но, например, Польша не позволила российским пловцам выступить на своем чемпионате Европы-2025.

Во время Форума атлетов Михаил, который сейчас является вице-президентом украинской федерации плавания, объяснил, почему в World Aquatics заинтересованы в спортсменах из РФ, как ФПУ ведет борьбу за недопуск к турнирам кремлевских атлетов и почему украинцы, несмотря на присутствие россиян, должны ездить на соревнования и бороться там за награды.

"Правильно сказано, что никто ничего не понимает. На чемпионат мира в Сингапуре, который состоялся этим летом, россиян допустили, и они показали там очень хорошие результаты. Это сильная плавательная держава, и, конечно, это делает чемпионат мира сильнее", – рассказал Михаил.

По словам Романчука, в декабре 2025-го состоялся чемпионат Европы на короткой воде в Люблине и по указанию World Aquatics до всех федераций было доведено то, что есть рекомендации допускать российских спортсменов под нейтральными флагами на соревнования.

"Но наши друзья из Польской федерации плавания полностью отказали в допуске россиян и беларусов к чемпионату Европы. За что им большая благодарность. Только благодаря тому, что польская федерация отстояла свое мнение и позицию, их не было там, они не участвовали", – отметил чемпион мира и Европы.

Также, по совам Романчука, в Люблине присутствовал президент нашей федерации плавания и у него состоялась встреча с председателем European Aquatics, где они обсуждали недопуск российских и беларуских спортсменов к европейскому первенству.

"Потому что летом у нас будет чемпионат Европы в Париже, и сейчас федерация детально прорабатывает план для того, чтобы не допустить к нему именно спортсменов из стран-агрессоров", – подчеркнул Михаил.

"Но мое личное мнение таково, что наши спортсмены должны ездить на соревнования, бороться – и это, наоборот, должно давать им еще больше злости, агрессии, чтобы показать: смотрите, мы здесь, несмотря на войну, несмотря на отключение света, воды и то, что вы разрушаете нашу инфраструктуру, мы здесь и мы боремся, мы показываем хороший результат и завоевываем медали", – считает известный пловец.

