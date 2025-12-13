Латвия не пустила сборную России в свою страну для участия в Кубке мира по бобслею и скелетону

Сборная России пропустит этап Кубка мира по бобслею и скелетону в латвийской Сигулде из-за национального законодательства принимающей страны. Даже спортсмены с нейтральным статусом не смогут въехать в Латвию и выступить на соревнованиях, которые имеют олимпийское значение.

Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов. По его словам, запрет связан не с решениями международных организаций, а с внутренними законами Латвии, которые не позволяют атлетам с российскими паспортами участвовать в спортивных мероприятиях на территории страны.

"Я думаю, что скелетонисты возобновят свои выступления в начале января в Китае на этапе Азиатского кубка. На этап Кубка мира в Сигулде мы не сможем поехать, потому что по латвийским законам спортсмены с российскими паспортами не имеют права выступать в этой стране", — заявил Пегов.

Этап в Сигулде пройдет с 18 по 21 декабря и входит в систему отбора к Олимпийским играм 2026 года. Ранее нейтральный статус получили бобслеистки София Степушкина и Любовь Чернова, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

При этом в Федерации подчеркивают, что сейчас приоритетом остается само возвращение на международные старты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Пегов обвинил международные спортивные организации в "карательном сговоре" против страны-агрессора. Он возмутился отказом допустить представителей РФ в бобслее и скелетоне к Олимпийским играм 2026 года.

