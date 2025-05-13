"Я разминался, а мне..." Ярмоленко вспомнил, как его взбесил фанат "Динамо"
Один из капитанов киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко раскрыл подробности инцидента, когда он отчитал юного фаната команды во время матча за фамильярное обращение. По словам 35-летнего футболиста, сама ситуация задела его из-за того, что болельщики не проявляют банального уважения к старшим людям, с которыми они лично не знакомы.
Об этом Ярмоленко рассказал в интервью YouTube-каналу экс-вратаря "бело-синих" Дениса Бойко. Легендарный левый вингер "Динамо" подчеркнул, что никогда не просил поклонников, чтобы те обращались к нему по имени и отчеству, но раскритиковал их поведение.
"Я разминался, а мне дети кричат: "Ярмола, Ярмола!". Я никак вообще не реагировал, потому что готовился к игре. Потом мне кричат дети: "Ярмола, пошли пить пиво". Меня это немного взбесило. Есть видео, где я говорю: "Слушай, какое тебе пиво? Тебе еще молоко надо пить". В следующий раз снова мне кричат: "Ярмола!". Я не хотел по-злому как-то ответить, но, конечно, когда ты посмотришь видео, то кажется, что я как-то жестко разговариваю с ребенком. Я не сказал, что меня надо называть Андрей Николаевич – это уже начали люди придумывать", – сказал Ярмоленко.
На минувших выходных во время матча Премьер-лиги с житомирским "Полесьем" Ярмоленко не сдержал эмоций после того, как был заменен тренером Александром Шовковским.
Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Ярмоленко категорически отверг наличие звездной болезни или короны на голове, в чем его стали обвинять после публикации в сети видео разговора с фанатом.
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