Озверел. На камеру попал поступок Ярмоленко после замены в матче с 'Полесьем'. Видео

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не смог сдержать эмоций после своей замены в матче 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге против "Полесья". Встреча проходила в Житомире на Центральном городском стадионе и завершилась безголевой ничьей.

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На 75-й минуте главный тренер киевлян Александр Шовковский убрал капитана с поля. Ярмоленко формально пожал руку тренеру, но сразу после этого вспылил – он начал громко кричать и активно размахивать руками. Всё это попало в объектив телекамер.

Что именно вызвало такую бурную реакцию, пока неизвестно. Однако счет на табло явно не устроил лидера "Динамо", которое борется за чемпионство.

Отметим, что за несколько минут до замены Владислав Ванат упустил перспективный момент, не сумев сделать пас партнёрам, что тоже могло повлиять на поведение Андрея Ярмоленко.

Несмотря на ничью, "Динамо" сохраняет лидерство в таблице, но главный конкурент ("Александрия) не теряет надежду побороться за титул.

"Бело-синим" в УПЛ сезона 2024/2025 осталось провести одну игру с "Черноморцем" (18 мая, 15:30). У "Александрии" три матча в запасе: с "Карпатами" (11.05), "Вересом" (18.05) и "Черноморцем" (24.05).

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины в Житомире в среду, 14 мая.

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