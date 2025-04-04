'Выключи звезду!' Ярмоленко отчитал фаната 'Динамо' и вызвал споры в сети. Видео

Один из капитанов киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко угодил в неоднозначную ситуацию во время матча Кубка Украины с "Рухом". 35-летний футболист отчитал одного из юных фанатов, который выкрикивал в адрес игрока его прозвище – Ярмола.

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Соответствующее видео было опубликовано в TikTok-канале football131_. На запись попал разговор Ярмоленко с болельщиков, в котором футболист потребовал к себе более уважительного обращения.

"Смотри, тебе сколько лет? 14? А мне 35. Я тебя старше на сколько лет? Посчитай. На 21. И ты как меня называешь? Ярмола, Ярмола?" – возмутился игрок.

Поведение спортсмена вызвало споры в сети. На странице Спорт Обоз в социальной сети Facebook большинство читателей раскритиковали Ярмоленко, обвинив его в звездности. В то же время некоторые поклонники футбола встали на его защиту.

"Андрюха чудит без баяна. Для пацанов ты Ярмола", "Пацан не имел ввиду что-то плохое", "Понторез Ярмола", "Ну не пуп земли! А как болельщики должны кричать?", "Немного корона мала по размеру", "Перестал уважать теперь из-за такой тупости", "Ярмола немного перегнул", "Выключи звезду!", "Ярмоленко парня ничем не обидел, а сделал замечание", "Видно, что ребенок невоспитанный", "Нужно иметь уважение", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" минимально обыграло "Рух" и вышло в полуфинал Кубка Украины, где встретится с "Буковиной" из Черновцов.

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