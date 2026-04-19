В сети появилось странное видео с Трампом возле самолета, которое оказалось фейком: что известно

В соцсетях распространили видео, на котором президент США Дональд Трамп якобы показывает странное фото возле самолета и комментирует его. Однако впоследствии выяснилось, что этот ролик является фейком и был смонтирован или сгенерирован с помощью искусственного интеллекта.

На самом деле Трамп демонстрировал совсем другое изображение во время интервью в Белом доме еще 17 марта. Речь идет о разговоре с ведущей Fox News Лорой Ингрэм, где он хвастался якобы Декларацией независимости, размещенной на стенах Овального кабинета.

На самом же фото Трамп изображен во время пресс-конференции в аэропорту на фоне самолета. Он стоит с широко расставленными ногами, а в центре кадра оказался микрофон с так называемой "пушкой". Из-за ракурса съемки создается впечатление, будто микрофон направлен ниже пояса президента.

Снимок сделали накануне во время его появления перед прессой в аэропорту. Именно тогда он выступал на фоне самолета, что и стало основой для кадра.

Видео, которое подают как общение Трампа с журналистами в Белом доме, на самом деле оказалось фейковым. В ролике смонтирован или сгенерирован момент, где президент якобы показывает фото и комментирует его, хотя в оригинальном интервью этого не было.

Именно этот поддельный фрагмент быстро разошелся в соцсетях и вызвал обсуждение, но позже выяснилось, что он не соответствует реальным событиям.

