Футболист сборной Украины отбил пенальти и принес победу 'Бенфике' в матче тура в Португалии. Видео

"Бенфика" обыграла "Спортинг" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:1. Исход встречи решился в компенсированное время, а ключевым эпизодом стал отбитый пенальти украинским голкипером "орлов" Анатолием Трубиным.

Уже на 15-й минуте защита лиссабонцев сбила Тринкану, и после помощи VAR главный арбитр Жуан Пинейру поставил 11-метров.

Исполнять наказание взялся Луис Суарес, однако наш соотечественник угадал направление удара.

На 27-й минуте уже гости получили право на пенальт: Андреас Шельдеруп точно пробил с точки и открыл счет.

После перерыва "Спортинг" усилил давление и добился своего на 72-й минуте: Хидемаса Морита замкнул подачу и сравнял счет. Хозяева продолжили организовывать моменты, попали в штангу и создали несколько опасных проходов к воротам.

Развязка наступила в концовке. На 90+2-й минуте "Спортинг" забил, но гол был отменен после просмотра VAR. Уже на 90+3-й "Бенфика" вышла вперед: Рафа Силва принял передачу в штрафной и точно пробил в нижний угол.

В оставшееся время "Спортинг" устроил финальный штурм, но счет не изменился. Анатолий Трубин провел полный матч, получил желтую карточку и отметился несколькими важными действиями, отбив пять ударов в створ ворот из шести.

После этой победы "Бенфика" поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 72 очка после 30 матчей. Отставание от "Порту" составляет четыре балла. Следующий матч команда проведет против "Морейренсе" 25 апреля в 20:00 по киевскому времени.

