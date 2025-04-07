'Много людей мне написали': Ярмоленко впервые прокомментировал перепалку с фанатом

Один из капитанов киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не хотел обидеть юного фаната команды, которого отчитал во время матча Кубка Украины за неуважение к старшим. По словам 35-летнего футболиста, он всего лишь хотел призвать молодых людей быть воспитанными в общении со старшими.

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Об этом Ярмоленко заявил в интервью после матча Премьер-лиги с "Левым берегом", пишет "Динамо" Киев от Шурика. Андрей отметил, что у него нет звездной болезни или короны на голове, в чем его стали обвинять после публикации в сети видео с разговором с фанатом.

"Я объясню, что произошло, потому что много людей мне за три дня написали. Наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей, независимо от статуса и финансового положения. Дети должны уважать старших. А никакой короны у меня на голове нет. И ребенка я не хотел обидеть", – сказал Ярмоленко.

Отметим, что именно 7-й номер "Динамо" забил победный мяч в ворота "Левого берега", после чего начал изображать из себя старика во время празднования.

Как сообщал OBOZ.UA, черновицкая "Буковина", которая сыграет с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины, столкнулась с грандиозными проблемами.

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