Харлан не включили в сборную Украины на чемпионат Европы-2025. Федерация фехтования назвала причину

Федерация фехтования Украины (ФФУ) объявила состав национальной команды на чемпионат Европы, который пройдёт с 14 по 19 июня в итальянской Генуе. В список вошли 26 спортсменов, но в нём отсутствует многократная чемпионка и лидер сборной Ольга Харлан.

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Как пояснили в Федерации Харлан не попала в заявку из-за отсутствия участия в командной подготовке. После перерыва, взятого по завершении Олимпийских игр, спортсменка только недавно начала тренироваться и пока занимается общей физической формой, без полноценной фехтовальной практики.

"Ольга только возобновила тренировки – пока самостоятельно. В подготовке к чемпионату Европы участия не принимала. Её активность сейчас – это не подготовка к конкретным стартам, она отдыхает в этом сезоне", – цитирует Tribuna.com ФФУ.

Несмотря на это, в сборной дебютируют сразу несколько новых имён, в частности Александра Бондар, Дарья Гонцова, Анна Максименко, Богдан Боговин, Елизар Дырда и Максим Гаравский.

Состав сборной Украины на ЧЕ–2025

Женщины

Сабля: Алина Комащук, Елена Краватская, Александра Бондар, Дарья Гонцова

Алина Комащук, Елена Краватская, Александра Бондар, Дарья Гонцова Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные), Екатерина Буденко (командные)

Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова (личные), Екатерина Буденко (командные) Шпага: Елена Кривицкая, Влада Харькова, Инна Бровко, Джоан Фейби Бежура (личные), Анна Максименко (командные)

Мужчины

Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин

Андрей Ягодка, Юрий Цап, Алексей Стаценко, Богдан Боговин Рапира: Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дырда, Максим Гаравский

Андрей Погребняк, Дмитрий Чучукало, Елизар Дырда, Максим Гаравский Шпага: Евгений Макиенко, Владимир Станкевич, Роман Свичкар, Никита Кошман

Ольга Харлан ранее заявляла, что начала возвращаться к тренировочному процессу в июне, однако участия в подготовке национальной команды пока не принимала.

Как сообщал OBOZ.UA, завоевав "золото" в финале ОИ-2024 в командном фехтовании на саблях, Ольга Харлан добыла шестую награду на Олимпийских играх. Благодаря этому она стала самой титулованной украинской спортсменкой за всю историю выступлений нашей страны на Олимпиадах.

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