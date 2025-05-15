'Россияне же 'бедные', они страдают': украинская чемпионка объяснила возвращение команд РФ и свои поведение, когда проходит мимо 'нейтральных' в зале

Олимпийской чемпионке по фехтованию на саблях Елена Кравацкая считает, что РФ разрешили вернуться в командных соревнованиях из-за усталости от войны в Украине, а также плохой памяти. По мнению титулованной спортсменки, в мире начинают забывать, что на нашей территории идет война и кто такие на самом деле россияне.

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В комментарии OBOZ.UA Кравацкая призналась, какую ярость и агрессию испытывает, когда сталкивается с "нейтральными" фехтовальщиками в зале, а также отметила, что российских атлетов жалеют, мол, они не виноваты в военной агрессии против Украины.

"Их допуск в команде означает, что люди начинают забывать о том, что у нас до сих пор в стране идет война. Все просто устали и забыли, кто на самом деле такие орки, и спокойно их допускают на соревнования, потому что они же "бедные," они же страдают, они же ни в чем не виноватые спортсмены. Поэтому пусть они ездят. А то, что они поддерживают свое государство, – это, мол, ничего страшного", – рассказала Елена.

Кравацкой очень хочется надеяться, что что-то изменится, но на самом деле шансы очень маленькие.

"Если честно, я в это даже не верю. Поскольку сейчас мы были на сборе и на соревнованиях в Корее – там, где была просто целая команда этой русни. И я видела, как спокойно с ними фехтуют на разминке другие девушки и парни из разных стран, как они с ними все здороваются, жмут руку", – пояснила саблистка.

"Это отвратительно. И каждый раз, когда я проходила и видела их, у меня поднималась такая агрессия. Мне очень трудно просто проходить спокойно мимо них, это невозможно. А другие страны спокойно на это реагируют, и это уже действительно очень печально", – отметила Елена.

В Корее одесситке пришлось фехтовала против одной из "нейтральных", как раз против той, с которой Ольга Харлан соревновалась на чемпионате мира-2023, победила, но потом была дисквалифицирована за отказ пожать руку. Это вызвало огромный скандал, и в итоге президент МОК Томас Бах выдал Ольге персональную лицензию на Игры в Париже-2024.

"Она была у меня в пуле. Я выиграла, конечно, но, мне кажется, я так кричала за каждый удар, что у меня аж горло болело. То есть это просто была такая злость, которая вырывалась сама, и ты ее даже не контролируешь", – признает Кравацкая.

"Я думаю, что так будет с каждой россиянкой, с которой придется фехтовать. И, конечно, никакую руку не пожимала и саблей салют не отдавала, а просто повернулась и ушла. И все. А как себя еще вести? Когда прохожу мимо них, у меня очень сильно меняется лицо, и всем своим выражением я показываю, что они мне очень-очень сильно противны. Особенно те, которых я уже видела, с которыми фехтовала", – рассказала Елена.

"Например, там были ребята, которые еще ездили на соревнования 8-10 лет назад. И когда они пытаются просто поздороваться, смотрю на них и держу в голове: даже не думайте, мне вообще не нужны ваши приветствия", – возмущается спортсменка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как легендарная чемпионка отреагировала на возвращение российских команд. Ольга Харлан рассказала, что Украину заставляют смириться с войной, а некоторые иностранцы не знают, идет ли у нас в стране еще война.

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