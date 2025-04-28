'Я должен был выиграть': Дюбуа пригрозил Усику местью после официального объявления реванша

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) выразил уверенность в победе над Александром Усиком (23-0, 14 КО). Британец и украинец подерутся в реванше, который состоится уже 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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В интервью авторитетному изданию Ring Magazine Дюбуа с восторгом отозвался о возможности вновь выйти на ринг против нашего соотечественника. 27-летний боксер из Лондона повторил нелепость о том, что в первом бою с Усиком его якобы лишили победы, засчитав удар ниже пояса.

"Это бой, которого я хотел и требовал, и теперь у меня есть шанс отомстить Александру Усику. Я должен был выиграть первый бой, но мне было отказано решением рефери. Поэтому в этот раз я не совершу ошибку, тем более перед глазами моих соотечественников на национальном стадионе в моем родном городе. Теперь я более сильный и опасный боец, и Усик сам в этом убедится 19 июля", – сказал Дюбуа.

Напомним, что впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Его промоутер Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Отметим, что Александр в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 23 КО) и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. В декабре-2024 украинец победил Цыганского короле в реванше.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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