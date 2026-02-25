В Украине отменили акты выполненных работ: какое важное для бизнеса решение приняли в Раде

В Украине планируют уменьшить административную нагрузку на бизнес, существенно упростив документооборот. Это станет возможным благодаря отмене требования подписывать акты выполненных работ.

Видео дня

Соответствующий законопроект №14023 Верховная Рада приняла в целом 24 февраля голосами 230 народных депутатов. Автором инициативы выступил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Что теперь изменится

Стороны договора смогут по взаимному согласию не использовать акты выполненных работ, что, как пояснили в Министерстве экономики, соответствует международной практике. Сейчас в большинстве стран мира и в частности Евросоюзе базовым документом для подтверждения оказанных услуг является счет-фактура, а не отдельный акт.

После того, как принятый законопроект вступит в силу, подтверждением предоставления услуг в Украине будет выступать инвойс, подписанный исполнителем, который признается первичным документом для бухгалтерского и налогового учета. Таким образом закон не отменяет первичные документы и не снимает контроль, а предоставляет бизнесу право выбора:

акты выполненных работ становятся необязательными ;

; стороны могут и в дальнейшем работать с актами , если считают это целесообразным;

, если считают это целесообразным; в случае договоренности между сторонами инвойс, подписанный исполнителем, может использоваться вместо АВР.

Это позволит сократить время на оформление и отправку документации, повысить эффективность внутренних процессов предприятий и адаптировать украинские требования к современной бизнес-практике и цифровым реалиям. Среди прочего это облегчит сотрудничество украинских компаний с европейскими бизнес-партнерами.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинцам могут разрешить заниматься бизнесом без регистрации физического лица – предпринимателя (ФЛП). Такой вид оформления могут разрешить парикмахерам, юрисконсультам, сиделкам, репетиторам, гувернерам и некоторым другим самозанятым украинцам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!