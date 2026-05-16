'Сложные вопросы не имеют простых решений': Китай и США готовы играть 'конструктивную роль' в мирном урегулировании войны в Украине

Китай и Соединенные Штаты Америки заявили о готовности содействовать мирному урегулированию войны в Украине. Обе стороны признают сложность конфликта и необходимость политического диалога.

В то же время они подчеркивают, что быстрых решений в этом вопросе не существует. Об этом свидетельствует заявление Министерства иностранных дел Китая по итогам встречи лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, обнародованное агентством Синьхуа.

Во время переговоров между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили вопрос войны Российской Федерации против Украины и возможные пути ее завершения. По итогам встречи было заявлено о совместной заинтересованности в скорейшем прекращении боевых действий.

В сообщении китайского внешнеполитического ведомства отмечается, что и Пекин, и Вашингтон уже прилагали усилия для содействия мирным переговорам. Речь идет о дипломатических инициативах и поддержке политического диалога, направленного на поиск компромисса между сторонами конфликта.

"Китай и США надеются на скорое завершение конфликта. Оба приложили много усилий для содействия мирным переговорам соответствующим образом", – говорится в сообщении.

В то же время стороны признают, что урегулирование войны является сложным процессом, который не может быть реализован в короткие сроки. Однако Китай и США готовы играть конструктивную роль в политическом решении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

На фоне американо-китайского сближения в Кремле объявили, что российский диктатор Владимир Путин также планирует срочный визит в Китай.

