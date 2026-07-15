World Athletics обновил рейтинг в прыжках в высоту, выкинув украинку из топ-10. Где Магучих

Позиции украинских прыгунов в высоту претерпел изменения в обновленном мировом рейтинге World Athletics. Ярослава Магучих сохранила статус лидера женского рейтинга, а Ирина Геращенко покинула первую десятку после обновления списка.

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Магучих продолжает занимать первое место с 1367 баллами. Еще одна представительница Украины Юлия Левченко идет третьей, имея в активе 1334 очка.

Изменения произошли на границе топ-10. Черногорская прыгунья Мария Вукович после успешных выступлений с результатом 1,98 м поднялась выше в рейтинге и сместила Ирину Геращенко. Украинка с 1236 баллами опустилась на 11-ю позицию.

В мужском рейтинге украинец Олег Дорощук вплотную приблизился к первому месту. После победы на Мемориале Лонского с лучшим результатом сезона в мире 2,33 м и завоевания титула чемпиона мира в помещении он набрал 1327 баллов.

Лидером мужского рейтинга остается новозеландец Хэмиш Керр с 1328 очками. Отставание Дорощука составляет всего один балл.

Топ-позиции рейтинга World Athletics в прыжках в высоту

Женщины:

Ярослава Магучих (Украина) – 1367 Юлия Левченко (Украина) – 1334 Ирина Геращенко (Украина) – 1236

Мужчины:

Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 1328 Олег Дорощук (Украина) – 1327

Ближайшее выступление Магучих запланировано на 18 июля на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Соревнования по прыжкам в высоту начнутся в 16:10 по киевскому времени. Среди заявленных соперниц украинки находятся австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, а также сербка Ангелина Топич.

Магучих подходит к турниру после победы на чемпионате Украины, где преодолела планку на высоте 2,00 м.

Дорощук недавно выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако и продолжает борьбу за первое место в мировом рейтинге.

Мужские прыжки в высоту не включены в программу лондонского этапа, поэтому следующими важными стартами для украинца могут стать соревнования Бриллиантовой лиги в Лозанне 21 августа и в Силезии 23 августа.

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