Украинский чемпион мира по прыжкам в высоту произвел фурор в Монако, победив на Бриллиантовой лиге. Видео

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук стал победителем десятого этапа Бриллиантовой лиги сезона-2026, который состоялся в Монако. На стадионе "Луи II" 25-летний уроженец Кропивницкого показал лучший результат соревнований, преодолев высоту 2,32 метра.

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Дорощук начал выступление с отметки 2,23 м, отказавшись от попыток на стартовых высотах 2,12 м, 2,16 м и 2,20 м. Планку на 2,26 м украинец взял с первой попытки и обеспечил себе место среди призеров турнира.

На высоте 2,28 м Олег допустил ошибку в первой попытке, однако справился с задачей в заключительном прыжке. Ключевым моментом соревнований стала высота 2,32 м, которую украинец преодолел с первого раза.

Главный соперник Дорощука, британец Кимани Джек, не сумел взять 2,32 м, использовав все три попытки. После этого украинский спортсмен уже в ранге победителя попытался покорить 2,35 м, что стало бы новым личным рекордом, однако все три прыжка оказались неудачными.

Для действующего чемпиона мира в помещении эта победа стала второй на этапах Бриллиантовой лиги в карьере после успеха в Брюсселе в 2025 году. Кроме того, Дорощук продлил серию выступлений на крупных международных турнирах с попаданием на пьедестал до девяти стартов подряд.

Итоговая тройка призеров выглядит следующим образом:

Олег Дорощук (Украина) — 2,32 м Кимани Джек (Великобритания) — 2,30 м Сарвеш Кушаре (Индия) — 2,26 м.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня Дорощук стал победителем Мемориала Лонского в Бердичеве. Чемпион мира в помещении преодолел планку на высоте 2,33 метра и показал лучший результат сезона в мире. Олег превзошел мировой ориентир сезона, который с февраля принадлежал чеху Яну Штефеле и составлял 2,32 м.

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