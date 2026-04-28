Знаменитому российскому боксеру-чемпиону прилетела карма из-за войны в Украины

На кону боя между россиянином Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) и немцем Михаэлем Эйфертом (13–1, 5 КО), который состоится 30 мая в Екатеринбурге, не будет стоять титул Всемирной боксерской организации (WBO), пишет The Ring. Причина такого решения связана с ситуацией вокруг войны в Украине, при этом сам пояс у Бивола не заберут.

WBO сообщила, что бой будет считаться обычным, без разыгрывания их чемпионского титула. При этом на кону останутся пояса WBA, IBF и титул The Ring в полутяжелом весе.

Для Бивола это будет первый выход в ринг после операции на спине. В августе ему удаляли межпозвоночную грыжу, после чего он прошел восстановление и вернулся к тренировкам. 35-летний боксер живет в Санкт-Петербурге и входит в пятерку лучших бойцов мира по версии The Ring.

13 октября 2024-го Бивол потерпел первое поражение в карьере в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе. На Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уроженец Кыргызстан проиграл решением судей чемпиону WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО): 114-114, 115-113 и 116-112.22 февраля этого года Бивол взял реванш (114:114, 115:113, 116:112).

Соперник Бивола, Михаэль Эйферт (13-1, 5 нокаутов), является обязательным претендентом IBF. Самая заметная победа немца была в 2023 году над бывшим чемпионом Жаном Паскалем.

В России Бивол последний раз боксировал в декабре 2021 года, успешно защитив титул в бою с Умаром Саламовым. Официальных комментариев от WBO и команды Бивола пока нет.

