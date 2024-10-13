Ограбили? Непобедимый боксер проиграл абсолютный чемпионский титул любимцу Кадырова. Видео

Чемпион WBA Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе. НаKingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уроженец Кыргызстана проиграл решением судей чемпиону WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО): 114-114, 115-113 и 116-112 в пользу россиянину, выступающему под флагом Канады.

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Уже в первом раунде оба бойца устроили настоящую рубку. Агрессивнее выглядел Бетербиев, вынуждая соперника много двигаться, чтобы увернуться от ударов.

Постепенно преимущество Бетербиев становилось все явнее. Он чаще доносил свои удары до цели, а его удар в 5-м раунде заметно потряс оппонента.

Биволу лишь к концу боя удалось организовать несколько классных комбинаций, но на чемпионские раунды его на хватило.

С победой Бетербиев поздравил главы Чечни Рамзан Кадыров, лично прилетев в Саудовскую Аравию и поднявшись в ринг после окончания боя.

Как сообщал OBOZ.UA, Бетербиев является большим поклонников Кадырова и много раз высказывал свое восхищение диктатором.

Отметим, что не все эксперты из мира бокса были согласны с таким результатом. Знаменитые боксеры Шакур Стивенсон и Райан Гарсия назвали исход боя несправедливым. Звучали даже фразы: "Это ограбление!".

В 2022 году Бетербиев получил канадский паспорт. Он публично поддерживает главу Чечни Рамзана Кадырова при том, что тот официально внесен Канадой в санкционный список.

Сначала бой Бетербиев - Бивол должен был состояться 1 июня, но 4 мая чемпион WBC, WBO и IBF сообщил что порвал мениск и отменил встречу.

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