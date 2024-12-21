WBC принял уникальное решение по реваншу Усик – Фьюри

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман объявил, что победителю реванша между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет вручен специальный юбилейный пояс. Эта уникальная награда приурочена к 50-летию легендарного боя в тяжелом весе между Мухаммедом Али и Джорджем Форманом, известного как "Грохот в джунглях".

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Сулейман рассказал, что на поясе изображены элементы, символизирующие Африку, а также сами Усик и Фьюри.

Победитель боя сможет забрать эту уникальную награду домой.

Бой Али и Формана, состоявшийся в 1974 году в Заире (ныне – ДР Конго), считается одним из величайших поединков в истории бокса, когда Али нокаутировал непобежденного чемпиона Формана в восьмом раунде.

Кроме юбилейного пояса, на кону реванша в Эр-Рияде 21 декабря будет стоять звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF. Этот бой уже вошел в историю благодаря рекордным гонорарам, которые получат оба боксера.

Напомним, в первом бою Усик победил раздельным решением судей, а организаторы отметили его поясом абсолютного чемпиона. Тогда украинец стал первым в истории супертяжелого веса, кто смог объединить сразу четыре главных титула дивизиона.

Второй бой Усик – Фьюри пройдет в субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала поединка на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 01:00 воскресенья, 22 декабря.

Накануне реванша состоялась торжественная церемония взвешивания. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри существенно превзошел в весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Наш соотечественник при этом оказался тяжелее, чем это было перед первым поединком, который состоялся в конце весны.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

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