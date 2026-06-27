"Шел, упал, проснулся на полигоне". Чемпиона Украины по боксу мобилизовали в ВСУ. Видео

Чемпион Украины по боксу Андрей Боришполец (12-4, 5 КО) проходит базовую военную подготовку в составе Вооружённых сил Украины. Спортсмен поделился кадрами с полигона, где он находится после недавней победы на профессиональном ринге в Италии.

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На фото 28-летний киевлянин запечатлен в процессе подготовки, подписав небольшое видео ироничной фразой "Ішов....впав.......прокинувся на полігоні". Фраза отсылает к известному выражению из фильма "Бриллиантовая рука", которым часто шутливо комментируют внезапные перемены в жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня 2026 года Андрей Боришполец стал чемпионом IBO Continental в первом полусреднем весе, досрочно победив итальянца Стефано Рамундо техническим нокаутом в 10-м раунде на вечере бокса в Орбетелло.

В декабре 2024 года во время поединка против Яниса Куриленко Андрей Боришполец выходил на ринг в футболке 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ. Боксер публично заявлял, что в составе этой бригады его родной брат защищал Киев.

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