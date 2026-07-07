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МОК вернул международные соревнования в Россию и отменил проверки российских атлетов

Максим Иншаков
Спорт Oboz
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Министр спорта РФ раскрыл подробности решения Международного олимпийского комитета
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Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После этого в РФ заявили об отмене рекомендаций по нейтральному статусу российских спортсменов и снятии ограничений на проведение международных турниров на территории страны.

Об этом сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев. По его словам, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Михаил Дегтярев

Дегтярев также заявил, что МОК отменил решение от 28 марта 2023 года, которое содержало рекомендации о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и ограничениях в командных видах спорта. По его утверждению, прекращены проверки российских атлетов на соответствие критериям нейтральности.

Президент МОК Кирсти Ковентри

Кроме того, глава ОКР сообщил, что МОК снял запрет на проведение международных соревнований в России. При этом спортсмены, которые возвращаются к участию в международных стартах, до восстановления статуса РУСАДА будут проходить тестирование через Международное агентство по тестированию (ITA).

Путин и российские спортсмены

Дегтярев связал решение МОК с работой Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России. По его мнению, это должно способствовать дальнейшему возвращению российских спортсменов на международную арену.

Также он отметил, что более 20 международных федераций уже допускают российских юниоров к соревнованиям под национальным флагом и гимном, а десять федераций, по его словам, разрешают участие всех российских спортсменов без ограничений.

Глава ОКР добавил, что впереди у российской команды юношеские Олимпийские игры 2026 года в Сенегале, а также квалификационные соревнования к летней Олимпиаде 2028 года в США. По его словам, дальнейшая работа будет связана с реализацией решений МОК в международных спортивных организациях.

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РоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Кирсти Ковентри
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