МОК вернул международные соревнования в Россию и отменил проверки российских атлетов

Исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После этого в РФ заявили об отмене рекомендаций по нейтральному статусу российских спортсменов и снятии ограничений на проведение международных турниров на территории страны.

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Об этом сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев. По его словам, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России.

Дегтярев также заявил, что МОК отменил решение от 28 марта 2023 года, которое содержало рекомендации о допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе и ограничениях в командных видах спорта. По его утверждению, прекращены проверки российских атлетов на соответствие критериям нейтральности.

Кроме того, глава ОКР сообщил, что МОК снял запрет на проведение международных соревнований в России. При этом спортсмены, которые возвращаются к участию в международных стартах, до восстановления статуса РУСАДА будут проходить тестирование через Международное агентство по тестированию (ITA).

Дегтярев связал решение МОК с работой Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России. По его мнению, это должно способствовать дальнейшему возвращению российских спортсменов на международную арену.

Также он отметил, что более 20 международных федераций уже допускают российских юниоров к соревнованиям под национальным флагом и гимном, а десять федераций, по его словам, разрешают участие всех российских спортсменов без ограничений.

Глава ОКР добавил, что впереди у российской команды юношеские Олимпийские игры 2026 года в Сенегале, а также квалификационные соревнования к летней Олимпиаде 2028 года в США. По его словам, дальнейшая работа будет связана с реализацией решений МОК в международных спортивных организациях.

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