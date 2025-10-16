Выйдет ли Украина? Искусственный интеллект назвал всех 48 участников ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится в трех странах: хозяевами турнира будут США, Мексика и Канада. Кроме того, в турнире примут участие рекордные 48 сборных, что позволило организаторам обеспечить представительство на мундиале всех конфедераций.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, дал свой прогноз на состав участников предстоящего турнира. По его подсчетам, впервые с 2006 года на мировом первенстве сыграет и сборная Украины, которая пока идет на втором месте в отборочной группе D.

ПРОГНОЗ GROK НА СОСТАВ ЧС-2026

Европа: Англия, Германия, Швейцария, Дания, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Хорватия, Италия, Украина, Швеция, Турция.

Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар.

Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия, Ирак.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай.

Северная Америка: Канада, Мексика, США, Ямайка, Гондурас, Панама, Коста-Рика.

Океания: Новая Зеландия.

Напомним, сборная Украины под руководством Сергея Реброва сыграет 13 ноября в Париже с Францией. После этого 16-го числа "сине-желтые" в номинально домашней встрече примут Исландию, которая и определит судьбу нашей команды в квалификации.

Ранее OBOZ.UA привел все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.

