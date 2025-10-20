'Вы не можете сказать': Шовковский назвал главную причину неудачной серии 'Динамо'

Неудачная серия киевского "Динамо", за время которой "бело-синие" сумели выиграть лишь один раз в семи последних матчах, связана с плохой реализацией голевых моментов. При этом уровень физической готовности игроков команды не вызывает никаких вопросов.

Такое мнение озвучил главный тренер команды Александр Шовковский на пресс-конференции после матча с луганской "Зарей" (1:1), информирует сайт "Динамо". Легендарный вратарь выразил уверенность в том, что его подопечным удастся выиграть и прервать затянувшуюся серию.

"Мы над этим работаем постоянно, и в психологическом, и в физическом плане. Вы не можете сказать, что команда была неготова физически к игре. Другое дело, что мы не можем воспользоваться теми моментами, которые создаем. Мы должны действовать спокойнее в завершающей стадии. Мы создаем достаточно моментов для того, чтобы увереннее и спокойнее чувствовать себя в конце матча. А так уже пятую игру после 85-й минуты мы пропускаем не всегда обязательные голы", – сказал Шовковский.

Напомним, в четверг, 23 октября, "Динамо" сыграют матч второго тура Лиги конференций с турецким "Самсунспором". Искусственный интеллект назвал точный счет поединка. Известно, что в игре не примет участия Андрея Ярмоленко.

