Киевское "Динамо" проведет в четверг, 23 октября, второй матч основного этапа Лиги конференций. Команда Александра Шовковского, которая в последних семи играх во всех турнирах добыла лишь одну победу, встретится на выезде с турецким "Самсунспором".

Поединок принимает стадион "Самсун Йени Ондокуз Майис". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Самсунспор" – "Динамо". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, практически не сомневается в том, что киевляне потерпят новую неудачу. Нейросеть отмечает, что турецкая команда находится в отличной форме и, к тому же, будет играть при поддержке своих болельщиков.

"Это будет напряженный поединок: "Самсунспор" играет дома в Самсуне, где они непобедимы в последних 6 матчах (3 победы, 3 ничьи), и сейчас на 6-м месте в турецкой Суперлиге с сильным атакующим потенциалом (в среднем 1,57 гола за игру дома). "Динамо" Киев, напротив, переживает серию из 5 матчей без побед (4 ничьи, 1 поражение), пропускает в каждой из последних 8 игр, но сохраняет опыт европейских кампаний и неплохую выездную реализацию (1,76 гола за игру на выезде). Учитывая домашний фактор, непобедимость "Самсунспора" и уязвимость "Динамо", я склоняюсь к победе хозяев с минимальным счетом, но с голами обоих – это реалистично для открытого матча.Мой прогноз: "Самсунспор" 2:1 "Динамо" Киев", – предположил Grok.

Напомним, в стартовом матче Лиги конференций "бело-синие" проиграли "Кристал Пэлас" 0:2.

