"Все запрещают": экс-тренер сборной РФ заявил, что "иранцы близки по духу" россиянам, и стал посмешищем в сети

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал сборную Ирана командой, за которую он будет болеть на футбольном чемпионате мира-2026. Представитель страны-агрессорки восхитился попаданием союзников РФ на мундиаль, который накануне стартовал в Мексике.

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Об этом Плющев заявил в интервью порталу Metaratings. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот выразил совершенно уморительно мнение о близости иранцев и россиян по духу, чем вызвал волну насмешек со стороны болельщиков.

"Чемпионат мира только начался, я смотрел матч открытия турнира. Встреча Мексики и ЮАР был интересной. Я буду следить за сборной Ирана. Иранцы играют своим составом, тогда как у французов есть ребята, рожденные в других странах. Иранцы близки нам по духу, это наши союзники. Плюс по отношению к иранцам сейчас есть гонения. У них тяжелая судьба. То, что команда представлена на чемпионате мира, – большое достижение", – сказал Плющев.

Читатели портала Sports.ru не упустили возможность потроллить этого россиянина. Они отметили, что экс-наставник сборной просто прогибается перед путинским режимом.

"Насколько стухли представители спортивной советчины. Что ни пост, то маразм", "Идиот", "А как нам близок по духу Талибан! Жаль, братишки не отобрались на чемпионат мира!", "Нам тоже нравится, когда нам все запрещают и издеваются над нами", "Перед вами флюгер обыкновенный", – пишут в комментариях.

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