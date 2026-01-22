'Все ожидали допуска...' Международная федерация обломала россиян

Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась возвращать российские и белорусские команды в свои турниры, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с юношей. Организация продолжила отстранение представителей двух стран по соображениям безопасности, чем вызвала возмущение в РФ.

Видео дня

В интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" депутат Государственной думы Дмитрий Свищев пожаловался на то, что в стране-агрессорке с нетерпением ждали возвращения в мировой хоккей, однако этого не произошло. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал решение IIHF таким, которое "не соответствует здравому смыслу".

"Все ожидали допуска, тем более с оглядкой на решение федерации керлинга, которая допустила без каких‑либо ограничений юниорскую команду, и она будет выступать на ближайшем чемпионате мира. Все думали, что лед тронулся, и хоккеисты последуют примеру своих товарищей по льду. Но все‑таки решили выдержать дополнительную паузу, которая не соответствует ни рекомендациям МОК, ни здравому смыслу. Очень странное решение, неспортивное, непрофессиональное", – сказал Свищев.

Ранее хоккеист сборной России Никита Задоров со словами "война продолжается" высказался о недопуске к Олимпиаде-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объявил бойкот Играм-2026 в Милане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!