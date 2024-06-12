'Все не так страшно': Ребров прокомментировал травму лидера сборной Украины перед Евро-2024

Основной левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, вероятно, смог избежать серьезной травмы в товарищеском матче с командой Молдовы накануне старта в финальной части чемпионата Европы-2024. Футболист "Эвертона" в середине первого тайма получил удар по голеностопу и покинул поле, едва не заплакав.

По словам наставника "сине-желтых" Сергея Реброва, первые обследования не показали каких-то серьезных последствий повреждения, пишет сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). В то же время доктора еще не поставили окончательный диагноз, но игрок повредил не ту ногу, из-за которой он пропустил концовку клубного сезона.

"Это другой голеностоп, не тот же, который он травмировал ранее. Надеюсь, что после обследования все будет нормально. Миколенко уже прошел МРТ-обследование, будет еще одно. Насколько я понимаю, все не так страшно. Увидим, что произойдет. Но я чувствую себя гораздо спокойнее, чем в момент травмы", – сказал тренер сборной Украины.

Отметим, что Виталий после того, как понял, что не сможет продолжить матч, эмоционально начал бить руками о газон. Сама игра в Кишиневе завершилась уверенной победой украинцев 4:0. До этого наша команда проиграла Польше, а также сыграла вничью с Германией.

Как сообщал OBOZ.UA, портал Goal.com вынес вердикт сборной Украины на Евро-2024. А знаменитый тренер харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич назвал главную проблему команды.

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