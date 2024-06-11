Миколенко с матча сборной Украины увезли в больницу Кишинева

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко был госпитализирован во время товарищеского матча против сборной Молдовы. Как сообщили в студии MEGOG, травма 25-летнего футболиста "Эвертона" новая и не имеет отношение к предыдущим повреждениям.

На 26-й минуте молдавский защитник Артур Крэчун пытаясь отобрать мяч, въехал в ногу нашему соотечественнику.

Получив небольшую медицинскую помощь, Виталий вновь вернулся в игру, но после первого же касания мяча упал, корчясь от боли. После этого Миколенко заменил Зинченко, а сам Виталий, покидая поле расплакался.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сообщил, что Виталий получил травму голеностопа.

"Миколенко уже провели процедуру МРТ, и в среду ему проведут еще один тест. Увидим, что будет, но я чувствую себя гораздо спокойнее сейчас, чем когда он получил повреждение", – сказал Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Как сообщал OBOZ.UA, матч Украина - Молдова прошел в Кишиневе на стадионе "Зимбру" и завершился со счетом 4:0.

3 июня сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Германии (0:0), а 7 июня крупно проиграла Польше (1:3).

Матч с Молдовой стал для Украины последним спаррингом в рамках подготовки перед Евро-2024, который стартует 14 июня и пройдет в Германии. 17 июня наши футболисты стартуют на континентальном первенстве игрой против Румынии.

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