Игра без финала: почему 'Шахтеру' в своем лучшем еврокубковом матче не удалось пройти англичан. Тактический обзор

Во втором матче полуфинала Лиги конференций "Шахтер" уступил "Кристал Пэлас" и остановился в шаге от выхода в финал. Это был один из сильнейших, если не лучший еврокубковый матч от горняков, где были все возможные эмоциональные качели для болельщиков. Чего не хватило команде – рассказывает OBOZ.UA.

Первый тайм. Смелость и грация

С первых секунд мы почувствовали ритм, на который Туран настроил своих футболистов. В некотором роде случайная передача вперед стала первым ударом от Элиаса. "Шахтер" делал ставку на быстрый гол, чтобы ошеломить соперника, и 4 попытки за 4 минуты стали тому доказательством. Защитники поднимались очень высоко, на нашей половине в первые мгновения игры оставался только Ризнык. Это пугало "Кристал Пэлас" и снова давало возможность для атак.

Англичане понимали, что счет удобный, поэтому дали возможность горнякам выбегать весь свой потенциал для такого старта. Травма Очеретько в борьбе с Муньозом стала моментом, который сбил этот кураж. Хозяева получили возможность использовать дыру в центре защиты, которую они так любили пробегать неделю назад – и именно так случилось в первую же контратаку. В момент, когда Пино выбежал один на один, не было подстраховки, а оба центрбека где-то блуждали. Ему не надо было искать особой техники удара, простой и плотный удар мимо Ризныка. Повезло, что там был офсайд и гол отменили. Это как возможность протестировать то, что в моменте не работало. Повезло, ведь до конца тайма эту проблему убрали.

У "Шахтера" было не только владение, но и инициатива. Длительная, насыщенная инициатива с постоянным давлением. Теперь фолами пошли мы, Бондарь так хотел вторым темпом добыть мяч, что бросился на Матету. Все для того, чтобы не было контрзабегания. Но несмотря на это, горняки пропустили – это был обычный рабочий гол "Пэлас". Классическое выбегание с постепенным насыщением игроков впереди. Удар Уортона наш голкипер потянул, но отбил в сторону прямо на ногу Муньозу. Тот простреливал в касание и случайный рикошет от Энрике отправил мяч в щель между Ризныком и стойкой. 1:0.

Но что сделал "Шахтер"? Продолжил бежать дальше. Еще несколько угроз для вратарей – и бразильцы подняли на ноги всех фанатов. Тонкий пас мимо нескольких линий обороны от Энрике на Эгиналду и нападающий вырезает так, что Хендерсон просто смотрел за траекторией. Похоже, у горняков будет еще один претендент на гол тура. 1:1.

До конца тайма обе команды больше пытались избавиться от шока. "Кристал Пэлас" – что соперник на их поле смелее, чем было в первой игре. "Шахтер" – что у них получается и надо продолжать, когда желание вознаграждается. Счет все еще был неприятным (4:2 на тот момент по сумме двух матчей), но эта игра уже была в разы лучше прошлой. Горняки улучшили скорость реакции на проблемные зоны, нарастили второй темп и били! Наконец-то были удары отовсюду и высокая игра на контратаках становилась угрожающей для англичан.

Второй тайм. Финал не наш

Тайм начался с одинаковой интенсивностью. Обоим коллективам нужен был еще гол, чтобы чувствовать себя легче. Вратари за 5 минут несколько раз подержали мяч в руках и эти попытки были довольно интересными. Особая угроза была со стороны "Пэлас", что уже через мгновение стало голом. Сарр ворвался между Матвиенко и Бондарем, буквально на шаг быстрее запихнув ногу под прострел Митчелла. И снова рикошет: стойка, которая далека от голкипера, ассистирует нашим соперникам. 2:1.

Когда лондонцы долго возились в позиционной борьбе – нам удавалось отобрать мяч, Невертон даже зашел в штрафную с этого момента. Но "Кристал Пэлас" отлично ловил Марлона и Очеретько на индивидуальных потерях. Пришлось даже переходить на более оборонительную схему. Далее, после кучки неудачных попыток, команда посыпалась. К 60-й минуте "Шахтер" выполнил сразу 4 замены, но все не удалось превратить во что-то полезное. Второй гол действительно разбил веру команды.

После 65-й минуты игра уже шла как в симуляторе. Англичане не особо спешили и начали делать замены под "Эвертон", тогда как украинцы снова должны были проходить двойную оборону, из-за чего моментов резко поубавилось. Все, что хорошо работало в первом тайме, теперь слишком зависело от моральной составляющей. Без нее подопечные Турана показывали долгий контроль на мяче и силовую игру с фолами без него.

Несмотря на то, что "Кристал Пэлас" в АПЛ идут далеко от еврозоны, у них есть отличная возможность выиграть Лигу конференций и выйти в группу Лиги Европы. Клуб оказался первым серьезным соперником "Шахтера" и дал им отличный урок, как выглядит настоящая европейская борьба даже в турнире третьего уровня. Будущий чемпион Украины показал, что здесь можно бороться и что-то придумывать. Но нам еще надо учиться нивелировать сильные стороны любой команды. Да, горняки были в полуфинале 6 лет назад, но тогда команда без шансов была разгромлена в ковидном сезоне. Сейчас же команда билась как за тот самый финал 2009-го года. Не хватило заряда на дистанции.

2:1 (5:2) – "Шахтер" уступает во втором полуфинале Лиги конференций и пропускает "Кристал Пэлас" в решающую игру. За этот матч хочется поблагодарить, хотя бы за первый тайм. Мы увидели классное желание, увидели страх в глазах англичан и увидели чудо-гол от Эгиналду. В свой дебютный сезон Туран не дошел до Золотого дубля, но принес немало очков для Украины в таблицу коэффициентов. Посмотрим, к чему это приведет уже в следующем сезоне.