Каждый гол решает. Кто выиграет чемпионат Англии, если 'Арсенал' и 'Ман Сити' наберут одинаковое количество очков

Главный футбольный чемпионат планеты приближается к финишу. "Манчестер Сити" и "Арсенал" шли буквально очко в очко, одинаково претендуя на победу в Англии. Но в этот уикенд произошла интересная история, когда "Сити" внезапно потерял очки против "Эвертона" и отпустил канониров. Или еще ничего не потеряно? И что будет, если они завершат с идентичными результатами? Золотой матч, как в свое время в УПЛ? Рассказывает OBOZ.UA.

Какая ситуация наверху таблицы?

"Манчестер Сити" с "Арсеналом" прошли долгую гонку на вершине лиги. Лондонцы взяли лидерство, но сами все растеряли и позволили Пепу добежать до первой строчки. После 33-го тура на первой строчке были 2 команды с равным количеством очков и равной разницей мячей – 73 и +37 соответственно. Это был лишь второй случай в истории АПЛ, когда команды на вершине выровнялись по баллам и голам всего за 5 матчей до конца сезона! Последний раз такое видели в сезоне 1998/99, когда "Арсенал" сравнялся с МЮ. К слову, лондонцы тогда проиграли битву за золото.

Но дальше "Сити" упал в яму – едва спасенная ничья 3:3 против "Эвертона" там, где "Арсенал" уверенно напихал "Фулхэму" 3:0. Отрыв теперь составляет 5 очков при условии того, что у Гвардиолы есть игра в запасе. Надо еще вспомнить, как обе команды филигранно не используют возможности для набора таких важных голов. После того, как лидеры сравнялись, "Сити" на первых минутах забил "Бернли", а "Ньюкасл" затем так же пропустил от "Арсенала". Подвальным можно было легко назабить десяток мячей и чувствовать себя спокойнее. Но нет, Пеп и Артета будто хотят до последнего держать в напряжении и себя, и фанатов. Это означает, что на 38 тур не исключена ситуация, когда претенденты на титул так же будут равны и завершат сезон с одинаковым количеством очков.

Украинского сценария не будет

В английском случае правила четко определяют, что очные встречи не главное. По ним все было бы понятно: горожане переиграли канониров 2:1 в середине апреля и расписали мировую 1:1 в начале сезона. Но регламент говорит, что на места в таблице прежде всего влияет разница мячей, затем – забитые голы. Если и здесь будет сложно, то принимают во внимание очки, выигранные в очных матчах, а дальше – голы, забитые на выезде в очных матчах. Только потом результаты игр между собой. У манчестерцев 4 очка в двух матчах, тогда как их соперник взял только 1.

Правила АПЛ предусматривали 39-й матч за кубок. Но, если в первом матче между лидерами Англии было 1:1, то во втором счет 2:1, все решил точный удар Холанда. Жаль, могло бы быть как в Украине в 2006-м: тогда "Шахтер" и "Динамо" набрали по 75 очков (+50 и +48 мячей). Пришлось играть Золотой матч за право называться чемпионом. Наши правила сразу предусматривали проведение дополнительной игры, без других показателей.

Разница мячей не новая история для "Манчестера" – так выиграли памятный сезон

Последний – и пока единственный – раз, когда две лучшие команды АПЛ завершили сезон с одинаковым количеством очков, а титул решался по разнице мячей, был в сезоне 2011/12. Помните тот период? Шейхи только-только начали строить сильную команду, доминирования еще надо было подождать, Гвардиола тренировал "Барселону". В составе "Сити" собралось много ключевых игроков, особенно Агуэро, который забил в последней игре на 90+4 минуте. В очной битве с МЮ горожане впервые за 44 года заняли первое место, обойдя их на 8 забитых мячей.

В новейшей истории АПЛ сезон 2011/12 — единственный, когда в таблице пришлось смотреть на разницу голов. Но титул в Англии 6 раз выигрывали и с разницей в одно очко. Последний раз – 4 года назад, в очередном драматическом сезоне. Тогда выиграл... тоже "Манчестер Сити". Волевой победой над "Астон Виллой" со счетом 3:2. Это закрепило минимальное преимущество над "Ливерпулем" и очередной трофей.

"Арсенал" знает, что на кону

Лондонцы в последний раз выигрывали АПЛ аж 22 года назад! Это был их элитный сезон без поражений. Им даже не надо было бороться с кем-то, "Челси" отстал аж на 11 очков. Артета тогда был еще далек от канониров, выступал за "Рейнджерс". Кажется, что все настолько поверили в неуязвимость "Арсенала", что после этого за ним закрепился статус вечно вторых. К слову, "МанСити" в том году едва не вылетел, а "Чарльтон" и "Болтон" боролись за еврокубки – мир был совсем другим. Лондонцам крайне необходимо выигрывать золото и ради репутации, и ради статуса.

Что дальше?

Остается 3 тура. "Арсенал" на этом пути ждут "Вест Хэм", "Бернли" и "Кристал Пэлас". У прямого соперника ситуация совсем другая – "Сити" удержался в Кубке Англии, где сыграет с "Челси". Из-за полуфинала завершение сезона срезано, поэтому будут 4 соперника: "Брентфорд", "Борнмут", "Астон Вилла" и перенесенная игра с "Кристал Пэлас". Только пока туры не выровняются, мы не узнаем, кто реальный лидер АПЛ. И какая интрига – после этого сразу 38 тур!

Оба клуба уже гарантировали себе место в Лиге чемпионов. И гарантировали нам уникальный забытый экспириенс – понаблюдать за битвой года. Противостояние тренеров должно закончиться очень уверенной победой кого-то из них. У "Сити" на кону важный трофей для будущего Гвардиолы. У "Арсенала" на кону – кубок, которого давно не было. Этот финал невозможно пропустить.