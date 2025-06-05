Вратарь сборной Украины впервые прокомментировал то, что происходит в 'Реале'. Видео

Андрей Лунин, голкипер сборной Украины и мадридского "Реала", впервые высказался после новостей о возможном уходе из клуба. Вратарь прокомментировал свою физическую форму перед стартом Canadian Shield и кратко отреагировал на слухи о трансфере.

Видео дня

3 июня СМИ сообщили, что Лунин принял окончательное решение покинуть "Реал" из-за сложной конкуренции с Тибо Куртуа. Агент украинца, Хорхе Мендеш, начал поиск нового клуба, а испанские источники отмечали высокий интерес со стороны европейских команд. Однако уже на следующий день ситуация изменилась – 4 июня Лунин решил остаться и побороться за место в составе, рассчитывая на поддержку нового тренера Хаби Алонсо.

Сам футболист подтвердил, что чувствует себя уверенно: "Уже адаптировался после перелета, тренировочный процесс идет хорошо. Я в хорошем состоянии и готов помочь команде. Работая в "Реале" с лучшими игроками и тренерами, я всегда чувствую уверенность. Слухи о трансферах? Их сотни каждый раз, это уже не вызывает эмоций".

Сборная Украины в рамках турнира Canadian Shield сыграет два товарищеских матча – против Канады 7 июня и Новой Зеландии 10 июня. Лунин отметил, что главная задача команды – качественно подготовиться к осеннему отбору на чемпионат мира.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей сыграл в 14 матчах, пропустив 19 голов. 6 поединков отстоял на ноль. Всего в карьере Лунина 62 игры за королевский клуб во всех турнирах, начиная с 2018 года: 70 мячей пропустил – в 22 матчах сделал "сухарь".

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ назвали команду, которая готова заплатить 30 миллионов евро за Андрея Лунина.