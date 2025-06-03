Вратарь сборной Украины принял неожиданное решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть мадридский "Реал", в котором он проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа. Несмотря на приход нового тренера Хаби Алонсо, наш соотечественник осознал, что его положение в столичном суперклубе вряд ли изменится.

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Об этом информирует издание OK Diario. По его данным, агент украинского футболиста Хорхе Мендеш уже работает над поиском новой команды для своего клиента. Как отмечают испанские журналисты, многие европейские клубы хотели бы видеть Лунина, у которого "безупречна репутация", в своем составе.

При этом для руководства "Реала" это решение Андрея, который минувшей осень продлил контракт до 2030 года, оказалось несколько неожиданным. Трансферная стоимость украинского голкипера составляет 25-30 миллионов евро.

Единственное, что может изменить решение Лунина, – это выступление на клубном чемпионате мира. Турнир начнется уже 14 июня, а Куртуа накануне его старта получил очередную травму. Это может дать шанс 26-летнему украинцу все же доказать новому наставнику свое право занять пост №1 в новом сезоне.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ назвали команду, которая готова заплатить 30 миллионов евро за Андрея Лунина.

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