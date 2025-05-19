'Манчестер Сити' готовит 30 млн евро за вратаря сборной Украины – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может уже в летнее межсезонье сменить команду и покинуть мадридский "Реал". Наш соотечественник проигрывает конкуренцию бельгийцу Тибо Куртуа и хочет перейти в клуб, который гарантирует ему стабильную игровую практику.

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По данным портала Madrid-Barcelona, в последнее время предметный интерес к 26-летнему голкиперу проявляет английский "Манчестер Сити". В услугах украинца заинтересован лично наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, который готовит настоящую кадровую революцию в команде после неудачного сезона.

После того, как "Сити" впервые за восемь лет остались без трофеев, испанский специалист намерен обновить состав. Гвардиола высоко оценивает умения Лунина и видит в нем замену бразильцу Эдерсону.

Трансферная стоимость в 30 миллионов евро не станет проблемой для английского клуба. Сам Андрей также видит для себя переезд в Манчестер приоритетом. Однако окончательное решение украинец примет по окончании сезона и после того, как рассмотрит все предложения.

Отметим, что уже летом "Реал" примет участие в клубном чемпионате мира. В нем впервые в истории примут 32 команды. Соперниками мадридцев на групповом этапе станут аравийский "Аль-Хиляль", мексиканская "Пачука" и австрийский "Зальцбург".

Лунин в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей, в которых пропустил 19 голов и в пяти поединках отстоял на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство мадридского "Реала" теперь рассчитывает на то, что вратарь сборной Украины Андрей Лунин продолжит карьеру в клубе и в будущем станет первым номером команды.

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