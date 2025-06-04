Разворот на 180 градусов: вратарь сборной Украины изменил решение по карьере в 'Реале' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин отказался от идеи покинуть мадридский "Реал" и решил сосредоточиться на борьбе с бельгийцем Тибо Куртуа за место в основном составе. 26-летний футболист верит в то, что с приходом нового тренера Хаби Алонсо он будет получать большего игрового времени.

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Об этом информирует авторитетное издание The Athletic. По его данным, Лунин сообщил о своем решении не только ближайшему окружению, но и самому Куртуа. Наш соотечественник осень минувшего подписал новый контракт с "Реалом" до лета 2030, а накануне сообщалось, что Андрей намерен покинуть "королевский клуб".

Теперь ситуация кардинально изменилась. Лунин, трансферная стоимость которого оценивается в 25-30 миллионов евро, может уже на клубном чемпионате мира убедить Алонсо в своей надежности. Куртуа накануне старта турнира получил небольшое повреждение и может пропустить начало первенства.

При этом "Реал" готов выслушать предложения о трансфере украинца и не будет чинить препятствий, если тот все же решит сменить клубную прописку. Интересно также и то, что близкие Лунина уверены в том, что он заслуживает больше игровых минут, и подталкивают к переходу в другую команду.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ назвали команду, которая готова заплатить 30 миллионов евро за Андрея Лунина.

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