Вратарь сборной Украины приготовил 'худший кошмар' для 'Реала' – СМИ

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не собирается продлевать контракт с мадридским "Реалом", который действует до лета будущего года. Наш соотечественник намерен доработать соглашение до конца, после чего, вероятно, покинет испанский гранд в статусе свободного агента.

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Об этом информирует портал Defensa Central, который называет такое развития событий худшим кошмаром для президента "Реала" Флорентина Переса. Фактически, боссу "сливочных" может прилететь "ответка" за переход нападающего Килиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жерман", который оказался в Мадриде бесплатно, когда "королевский клуб" не стал выкупать его трансфер, а дождался окончания контракта игрока с ПСЖ.

Лунин готов продлить соглашение с "Реалом" на четыре года, однако требует для себя большего игрового времени. В то же время главный тренер мадридцев Карло Анчелотти готов использовать украинского вратаря только в матчах кубка Испании. Это может оставить Андрея вне игры до января.

При этом уже в начале будущего года украинец сможет подписать контракт с новым клубом, если до того времени его не убедят остаться в "Реале".

Напомним, всего в минувшем клубном сезоне Лунин провел 31 матч во всех турнирах, в которых пропустил 32 мяча, а 12 встреч сыграл на ноль. Особо запоминающимися были поединки Лиги чемпионов против "Лейпцига" и "Манчестер Сити", когда он выиграл серию пенальти в четвертьфинале.

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